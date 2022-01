'Ferrari pikt engineers op bij Red Bull en Mercedes'

Het is overduidelijk dat Ferrari in het aankomende seizoen weer wil gaan meevechten om de prijzen. De Italiaanse renstal kende de afgelopen jaren enkele teleurstellende seizoenen en is overduidelijk gebrand op revanche. De aankomende nieuwe regelementen kunnen Ferrari helpen bij hun missie maar zelf laten ze ook niets aan het toeval over.

Ferrari eindigde in 2021 wel als derde bij de constructeurs maar dat kwam vooral door de rampzalige tweede seizoenshelft van McLaren. In 2022 moet alles anders gaan en men is in Italië dan ook al tijden bezig met het aankomende seizoen. Er wordt al geruime tijd hard gewerkt aan de nieuwe bolide en de ambities zijn huizenhoog.

Engineers

Ze laten niets aan het toeval over en versterken het team dan ook waar nodig. De Italiaanse ploeg kijkt naar de absolute top en haalt daar dan ook kwaliteit vandaan. Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport heeft Ferrari engineers opgepikt bij de huidige topteams Red Bull Racing en Mercedes.

Diepe wens

Deze nieuwe medewerkers zullen gaan samenwerken met de al huidige Ferrari-werknemers. Bij Ferrari zullen ze echter niet veel veranderen aan hun benadering van de voorgaande jaren. Ook de top op het ontwerp en aerodynamisch gebied blijft alles gewoon hetzelfde, een diepe wens van teambaas Mattia Binotto. Dit alles moet er voor zorgen dat coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc in 2022 weer meekunnen draaien in de absolute top van het veld.