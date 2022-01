Circuit Barcelona deelt foto's van werkzaamheden

Over iets meer dan een maand barst het Formule 1-circus weer los. De teams zullen eind februari de eerste wintertest gaan rijden op het circuit van Barcelona in Spanje. Op de Catalaanse baan wordt momenteel keihard gewerkt aan enkele aanpassingen aan de baan. De werkzaamheden aan de baan verlopen vlotjes.

Op Twitter deelt het circuit enkele foto's van de werkzaamheden. Op de Spaanse baan wordt er hard gewerkt aan onder andere de vierde bocht en de paddock. Op de foto's is te zien dat de muur in bocht vier is verplaatst. De nieuwe muur staat inmiddels en men is bezig met de aanpassingen in de bocht.

The new paddock is taking shape! 😊😊 pic.twitter.com/owsD0CqFgM — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) January 17, 2022

Ook de werkzaamheden aan de paddock zijn flink op weg. Er zijn eerst enkele sloopwerkzaamheden verricht en men nu bezig met de opbouw van een gloednieuwe paddock. Op de beelden is te zien dat er volop wordt gewerkt aan de wederopbouw, er wordt beton gestort en de verwachtingen van het circuit zijn positief.