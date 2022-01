Heineken nieuwe titelsponsor Australische Grand Prix

Het is de bedoeling dat de Australische Grand Prix dit jaar gewoon doorgaat. De vorige twee edities werden afgeblazen door de corona-pandemie maar men heeft goede hoop in het doorgaan in 2022. De organisatie is hard bezig met de voorbereidingen en heeft het eerste goede nieuws al binnen.

De organisatie van de Grand Prix heeft namelijk bekend gemaakt dat ze een nieuwe hoofdsponsor hebben gevonden. De titelsponsor heeft een Nederlands tintje, het is namelijk Heineken. De Nederlandse biergigant is al jaren één van de hoofdsponsors van de Formule 1 is in die hoedanigheid dan ook de titelsponsor van enkel races. Nu zijn ze dus ook de hoofdsponsor van de Australische Grand Prix.

Derde

De race was jarenlang de seizoensopener maar door de pandemie moeten ze die eer al drie jaar op rij aan zich voorbij laten gaan. Dit jaar is de race de derde afspraak op de kalender. Na Bahrein en Saoedi-Arabië zal de koningsklasse van de autosport afreizen naar Melbourne. Van 8 tot 10 april vindt het Grand Prix-weekend plaats.

De race zal er dit jaar ietsje anders uitzien aangezien men enkele veranderingen heeft doorgevoerd aan het circuit Albert Park. De wedstrijd was namelijk regelmatig een soort verkapte optocht en inhalen was zeer lastig. De organisatie heeft de baan op enkele punten aangepast met de hoop dat inhalen veel makkelijker gaat worden.