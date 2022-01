Teamgenoten Verstappen winnen digitale 24 uur van Le Mans

De virtuele 24 uur van Le Mans verliep niet geheel naar wens voor Max Verstappen. De regerend wereldkampioen Formule 1 viel uit na een crash en moest het restant van de race vanachter zijn computertje volgen. Maar de Red Bull-coureur kon opgelucht adem halen, zijn teamgenoten van Team Redline waren namelijk wel succesvol.

De andere digitale Redline-wagen was namelijk uiterst succesvol en won de online editie van de legendarische lange afstandsrace. Er was ook nog eens Nederlands succes want de Nederlandse simracer Jeffrey Rietveld won de wedstrijd samen met zijn teamgenoten Oliver Rowland, Felipe Drugovich en Michal Smidl.

Redline kende over het algemeen een succesvolle wedstrijd want ook in de digitale GT-klasse waren ze zeer succesvol. Hun digitale BMW wist hier te zegenvieren en ook hier was er wéér vaderlands succes. De bekende Nederlandse simracer Rudy van Buren was hier namelijk één van de coureurs. In de overall-uitslag was er verder nog wat opvallend Formule 1-succes, de Esports tak van het team van Williams wist namelijk als derde over de digitale finishlijn te komen.