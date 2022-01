MotoGP-legende Rossi gaat fulltime GT-racen

De autosport heeft een mythische aantrekkingskracht op veel grootheden uit andere takken van sport. Regelmatig beproeven sterren uit andere werelden hun geluk op vier wielen. Nu kan er een nieuwe naam aan dat rijtje worden toegevoegd. MotoGP-legende Valentino Rossi zal dit jaar namelijk jagen op succes op de vierwielers.

De sympathieke Italiaan heeft een contract getekend bij Team WRT. In een Audi van deze renstal zal Rossi een volledig seizoen rijden in de GT World Challenge Europe. Hij zal rijden met zijn eigen legendarische nummer 46. Het zijn zeker niet zijn eerste stapjes in de GT-racerij, hij reed in het verleden al wat lange-afstandraces.

Geen geheim

De autosportambities van Rossi zijn nooit een geheim geweest. In het verleden heeft hij zelfs enkele tests in Formule 1-bolides afgewerkt. Bij zijn meest recente Formule 1-werk wisselde hij van machine met Lewis Hamilton. De Brit reed toen enkele rondjes op Rossi's MotoGP-fiets en Rossi nam op zijn beurt plaats in de kampioenswagen van Hamilton.

Zandvoort

Zijn overstap naar de GT World Challenge Europe betekent dat hij ook te bewonderen zal zijn op Nederlands grondgebied. Op de kalender van die klasse staat namelijk ook een ronde op Zandvoort gepland. Rossi en consorten zullen hun kunsten laten zien op 17, 18 en 19 juni. Hij zal later dit jaar ook zijn debuut maken in de 24 uur van Spa.