Onderzoek naar apotheose in Abu Dhabi kent louter verliezers

De internationale autosportbond FIA is deze week begonnen met het onderzoek naar de gang van zaken bij de ontknoping van het Formule 1-seizoen 2021 en wil begin februari de resultaten presenteren. Iets meer dan een maand geleden voltrok zich op het Yas Marina Circuit te Abu Dhabi een onwaarschijnlijke finale. Daarbij speelde de wedstrijdleiding volgens Mercedes een kwalijke rol.

Wedstrijdleider Michael Masi overtrad in de ogen van de Duitse renstal meerdere regels door de race voor de laatste ronde vrij te geven na een safety car-periode. Mercedes diende ook een protest tegen de uitslag in, een protest dat werd afgewezen. Het team ging niet in hoger beroep, mede omdat de FIA beloofde de gebeurtenissen grondig te onderzoeken en indien nodig maatregelen te treffen.

Dat onderzoek staat onder leiding van Peter Bayer, secretaris-generaal voor de afdeling autosport. In principe vallen alle FIA-kampioenschappen onder zijn bewind. De naam van Bayer (op de foto in gesprek met Ross Brawn, red.) is deze week vaker opgedoken, aangezien Masi op een nieuw organogram van de FIA ontbreekt en Bayer daar als verantwoordelijke voor de eenzitters staat.

Mercedes zou volgens sommige geruchten zelfs geëist hebben dat Masi zijn post zou verlaten, al ontkent de Duitse renstal dat en spreekt de FIA tegen dat dit het geval is. Feit blijft dat de wedstrijdleider een behoorlijke deuk in zijn imago heeft opgelopen. Wat de uitkomst van het onderzoek ook zal zijn, voor een deel van de volgers (en deelnemers) van de Formule 1 is Masi zijn geloofwaardigheid verloren.

Zo kent het onderzoek naar de apotheose in Abu Dhabi eigenlijk louter verliezers. Mercedes staat in zijn hemd als er niks uit voort komt en zal woedend zijn of nog meer balen als er wel onrechtmatigheden worden vastgesteld. De FIA zit ook in een verlies-verlies situatie; bij een te positieve conclusie over de finale in Abu Dhabi zal de buitenwereld niet overtuigd zijn van de grondigheid van het onderzoek, bij een negatieve uitkomst zal dat consequenties voor de eigen organisatie en medewerkers hebben en zal de bond diep door het stof moeten.

Max Verstappen kan het waarschijnlijk allemaal weinig schelen. Hij is wereldkampioen en daar verandert niets meer aan.