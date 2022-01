Nieuwe AlphaTauri slaagt voor verplichte crashtest

De Formule 1-teams zijn momenteel hard bezig met de voorbereidingen voor het aankomende seizoen. Aangezien er compleet nieuwe regelementen gaan gelden zijn deze voorbereidingen zeer belangrijk voor de teams. Sommige renstallen zijn al zeer ver in hun voorbereidingen, zo ook het team van AlphaTauri.

Het Italiaanse team heeft namelijk een belangrijke mijlpaal bereikt. Het chassis van de gloednieuwe AT03 is met vlag en wimpel geslaagd voor de verplichte crashtest van de FIA. Ze zijn zeker niet het eerste team dat voor aankomend seizoen deze belangrijke stap heeft gezet, eerder kwamen Haas en Ferrari al door de crashtest.

De crashtest is een verplichte stap in het voorbereidingsproces. Zodra een team slaagt voor deze test kunnen ze rustig doorwerken aan de rest van de stappen van de voorbereiding. AlphaTauri kan nu hard doorwerken aan de ontwikkeling van de bolides voordat de wintertests einde volgende maand in Barcelona worden afgetrapt. De verwachting is dat het team voor die tijd de nieuwe wagen aan de wereld gaat tonen.