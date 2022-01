'Ferrari kiest bij auto voor 2022 voor pull-rod voorwielophanging'

Het team van Ferrari gooit het voor komend seizoen over een andere boeg, zo luiden de verhalen vanuit Italië. Formu1a.uno bericht dat de nieuwe bolide van de Scuderia – projectnaam 674 – over een agressief nieuw ontwerp voor de neus zal beschikken. Daarnaast stapt de Italiaanse renstal over van een push-rod voorwielophanging naar een pull-rod voorwielophanging.

Het verschil tussen die twee oplossingen zit in de naam verscholen; bij een push-rod duwt de rocker het ophangingselement, bij een pull-rod trekt de rocker het ophangingselement. Bij push-rod­ is dat element onderaan bij het wiel bevestigd en loopt dan naar boven richting het chassis, bij een pull-rod­ is dat precies andersom. In het chassis is de rocker dan weer bevestigd aan onder meer de demper en de anti-roll bar.

Het grote voordeel van pull-rod ten opzichte van push-rod is dat het zwaartepunt lager komt te liggen. Het nadeel is dat er meer krachten vrijkomen op het bovenste ophangingselement.

Bij Ferrari is men ervan overtuigd dat het onder de nieuwe reglementen voor 2022 beter is om met een pull-rod voorwielophanging te rijden. De Scuderia is overigens niet het enige team dat die kant op neigt te gaan. Volgens de geruchten zou ook McLaren voor een pull-rod voorwielophanging gekozen hebben bij de nieuwe bolide.