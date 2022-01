Audi-kopstuk cryptisch: "FIA heeft goede beslissingen genomen voor F1"

Het gonst al maanden van de geruchten over een mogelijke komst van Audi en Porsche naar de Formule 1. De twee Volkswagen Group-merken staan momenteel op de drempel van de sport en er lijkt bijna niets meer in de te staan voor de komst van de merken.

Bij de twee autobouwers hult men zich echter in nevelen. Het is overduidelijk dat de interesse er wel is maar men spreekt zich op onduidelijke wijze uit. Audi is momenteel bezig met een Dakar Rally-avontuur en daar is de top van het merk natuurlijk zeer geïnteresseerd in. Audi-kopstuk Oliver Hoffman trof bij de Rally dan ook de internationale pers en sprak zich cryptisch uit.

Verrassen

Het Duitse AutoBild wist het een en ander los te peuteren bij Hoffman. Hij blijft echter zeer mysterieus en cryptisch. Hoffman: "We willen verrassen met onze motorsport projecten. We gaan zien wat er nog meer gaat gebeuren in de toekomst." Het is in ieder geval duidelijk dat Audi naast Dakar in 2023 ook terug gaat naar de 24 uur van Le Mans.

Goede beslissingen

Toch kan Hoffman het niet laten om toch nog eventjes te reageren op de Formule 1. De nieuwe motorregels voor 2026 zijn immers helemaal naar wens van Audi en Porsche. De Audi-bons heeft dan ook niets anders dan complimenten voor de nieuwe regels: "De FIA heeft enkele goede beslissingen genomen op het gebied van de Formule 1."