Alonso gunt Honda wk-titel: "Ik ben zo blij voor ze"

Fernando Alonso reed met Honda bij McLaren om voor de derde keer wereldkampioen te worden, maar het gedroomde huwelijk tussen de renstal en Japanners eindigde in mineur na zeer tegenvallende prestaties. Het dieptepunt was het moment dat de tweevoudig kampioen over de boordradio riep dat de motor leek op een 'GP2-engine'.

Veel wrok koestert Alonso niet jegens Honda. De Alpine-coureur is blij voor de fabrikant met de behaalde rijderstitel en zegt onder de indruk te zijn van de progressie die gemaakt is door de motorbouwer.

"Toen ze McLaren verlieten, denk ik dat ze niet op het punt stonden te dromen van het Formule 1-kampioenschap", zei hij tijdens een gesprek aan het einde van het seizoen met media. "Maar ze hebben heel goed werk geleverd. Ze hebben de juiste mensen aangesteld. Ik denk dat ze het management hebben veranderd en een nieuwe filosofie hebben geïntroduceerd en dat ze het werk hebben gedaan en ik ben zo blij voor ze."