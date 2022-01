Wolff: "Blanke ouders verboden hun kinderen omgang met Hamilton"

In een interview met de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung benadrukte Mercedes-teambaas Toto Wolff het belang om racisme uit de wereld te helpen. Zijn stercoureur Lewis Hamilton heeft dat zelf vanaf jongs af aan meegemaakt en de Oostenrijker weet hoeveel pijn dat heeft gedaan bij de zevenvoudig kampioen.

Wolff vertelt over de nare ervaringen van Hamilton uit het verleden: "Als kind werd hij beledigd op de kartbaan, blanke ouders verboden hun kinderen om met hem om te gaan, dat liet zeker ook grote littekens na", zei Wolff. "Voor hem was racen de uitlaatklep en dat is het nog steeds."

Wolff meldde verder dat beiden al vele jaren met elkaar over het onderwerp praten en door hun ervaringen een zeer hoge mate van veerkracht hebben ontwikkelt hierdoor.