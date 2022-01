Verstappen neemt deel aan virtuele 24 uur van Le Mans

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen in zijn vrije tijd graag op de virtuele circuits racet. De Nederlandse Red Bull-coureur kan het ook in zijn vakantie niet laten. Hij zal namelijk meedoen aan één van de grootste E-Sports races van het jaar. Dat zal hij doen met zijn gebruikelijke team.

Verstappen rijdt vrijwel al zijn online races voor het team van Redline. In het weekend van 15 en 16 januari zal hij voor dat team de virtuele 24 uur van Le Mans gaan rijden. Hij is onderdeel van een waar sterrenteam. Hij deelt zijn virtuele voertuig namelijk met E-sport-sterren Atze Kerkhof en Max Benecke. Ook IndyCar-coureur Felix Rosenqvist is zijn teamgenoot.

