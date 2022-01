Uitblijven promotie doet Gasly pijn: "Krijg ik geen herkenning en beloning voor"

Pierre Gasly reed afgelopen seizoen zeer overtuigend. De jonge Fransman wist zich in zijn AlphaTauri regelmatig naar voren te rijden en maakte veel indruk. Toch bleef zijn gedroomde promotie naar Red Bull Racing uit, Sergio Perez kreeg gewoon contractverlenging. Het is een teleurstelling voor de snelle Gasly.

De Fransman reed in 2019 al voor het topteam van Red Bull maar werd toen halverwege het jaar teruggezet vanwege tegenvallende resultaten. Sindsdien zitten zijn prestaties echter in de lift. Hij is vrijwel altijd sneller dan zijn teamgenoot en afgelopen seizoen reed hij veelvuldig in de kop van het middenveld.

Motivatie

De uitblijvende promotie zorgt er echter niet voor dat Gasly zijn hoofd laat hangen. In gesprek met het Duitse medium Auto, Motor und Sport blijft hij enorm strijdbaar: "Mijn verlangen en mijn wil om te vechten voor de wereldtitel zijn heel erg sterk. Ik rijd in de Formule 1 om mee te vechten aan de top. Dat geeft mij motivatie om mijzelf te blijven verbeteren."

Herkenning

Toch is Gasly eerlijk. Hij geeft aan de uitgebleven promotie jammer te vinden: "Ik ga niet liegen, het is moeilijk om zo'n seizoen af te leveren. Als ik mijzelf dan vergelijk met degene die wel de kans krijgen voor een Red Bull stoeltje, dan is het teleurstellend. Gebaseerd op de cijfers en resultaten heb ik een betere performance afgeleverd dan iedereen in dit team. Maar daar krijg ik dus geen herkenning en beloning voor. Dat is lastig te slikken. Dat is natuurlijk teleurstellend."