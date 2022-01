Russell kijkt uit naar teammaat Hamilton: "Privilege om met beste coureur ooit samen te mogen werken"

George Russell heeft een bijzonder jaar voor de boeg. De Britse coureur rijdt aankomend seizoen immers voor het topteam van Mercedes en wordt de teamgenoot van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De jonge Brit moet zich dit jaar laten zien en dat kan zomaar eens een hels karwei worden naast Hamilton.

Het is in eerste instantie afwachten voor Russell. Er gaan immers nieuwe regelementen in waardoor het startveld zomaar door elkaar kan worden gehusseld. Het zijn allemaal ingrediënten voor een zeer zwaar Mercedes-debuutjaar. Russell kijkt er in ieder geval ernstig naar uit.

Privilege

De Brit kijkt er in ieder geval naar uit om met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton te gaan samenwerken. Het kan zomaar een jaartje als tweede viool worden. In gesprek met Motorsport.com laat hij blijken nu al onder de indruk te zijn: " Ik vind het echt een privilege om met de beste Formule 1-coureur allertijden samen te werken. Ik zie dit als een geweldige kans om mijzelf te ontwikkelen maar ook om te zien hoe ik ervoor sta."

Doorontwikkeling

Russell heeft er overduidelijk zin in. Ook de nieuwe auto's kunnen hem wel bekoren. Hij kijkt er reikhalzend naar uit: "Ik kijk er naar uit om te zien wat deze nieuwe auto's ons te bieden hebben. Ik vind het ook nog eens interessant om bij te dragen aan de doorontwikkeling van de wagen. Gedurende het seizoen zullen deze auto's enorm worden ontwikkeld. Ik wil er met mijn engineers en in de simulator veel werk instoppen."