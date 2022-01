Binotto in zijn sas met Sainz: "Ik wil heel graag met hem gaan zitten"

Carlos Sainz reed in 2021 voor het eerst voor het team van Ferrari. De Spanjaard presteerde naar behoren en versloeg zelfs zijn teamgenoot Charles Leclerc in het wereldkampioenschap. De samenwerking met de Monegask was daarnaast ook goed en samen konden zich Ferrari naar de derde plaats bij de constructeurs duwen.

Babbelen

De prestaties van Sainz vielen op en men ziet een langdurige toekomst met de Spanjaard dan ook wel zitten. Contractverlenging lijkt aanstaande, teambaas Mattia Binotto is er in ieder geval een groot voorstander van. De gekrulde teambaas wil in de wintermaanden dan ook graag gaan babbelen met zijn Spaanse puntenpakker.

Tegenover Motorsport.com is Binotto hier erg eerlijk over. Hij spreekt zich uit: "Ik wil heel graag met hem om tafel gaan zitten maar we hebben nog geen gesprekken gestart. Ik heb daarnaast ook geen enkel idee van wat hijzelf in zijn hoofd heeft hierover."

Eenvoudig gesprek

Binotto zelf heeft wel al nagedacht en heeft dan ook het aanstaande gesprek tot in de puntjes voorbereid. Sainz weet al wat hem te wachten staat want zijn teambaas deelt het zonder klagen: "Ten eerste wil ik even kijken of hij zelf tevreden is. We willen ook het seizoen evalueren en we willen ook kijken naar de toekomst. Het zal waarschijnlijk een zeer eenvoudig gesprek worden. Ik heb nu nog geen antwoorden."