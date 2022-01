Werkzaamheden Spa schieten op, nieuwe tribune in aanbouw

Het legendarische circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen is momenteel een grote bouwput. De baan wordt momenteel immers stevig onder handen genomen. De verbouwingen beginnen steeds meer op te schieten en sloopwerkzaamheden zijn dan ook al verleden tijd. Men is nu begonnen met het bouwen van enkele nieuwe accommodaties.

Het was al duidelijk dat er een gloednieuw tribunecomplex zou komen lang de legendarische baan. Oude tribunes en het bekende chalet werden afgebroken en langzamerhand krijgt de nieuwe tribune vorm. Bij de befaamde Eau Rouge/Raidillon bochtencombinatie verschijnt er achter de vangrails een grote tribune inclusief VIP-lounges. De vangrails zelf worden ook verschoven zodat er ruimte ontstaat voor een nieuwe grotere uitloopstrook. De bochtencombinatie werd de afgelopen jaren veelvuldig bekritiseerd aangezien er enkele keiharde crashes plaatsvonden.

Kemmel

Het is niet het enige stuk van de baan waar enkele stevige veranderingen worden doorgevoerd. Ook in bijvoorbeeld de eerste bochten na het Kemmel straight worden enkele dingen aangepast. Hier worden ook de uitloopstroken vergroot, worden ook de vangrails verplaatst en komen er meer grindbakken.

Veel van de aanpassingen worden gedaan om te voldoen aan de vereisten van motorsportfederatie FIM. Het circuit wil namelijk hun blik verbreden en in de toekomst ook motorraces organiseren. Hiervoor moeten dus de veelbesproken uitloopstroken onder handen worden genomen. Het is de verwachting dat de meest in het oog springende werkzaamheden ,de tribune, in april klaar zijn.