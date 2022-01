UPS stopt als sponsor van Ferrari

De sponsorovereenkomst van UPS met Ferrari is beëindigd zonder. Dat bevestigde het team vandaag aan Sport Bunisess Journal.

UPS, een bedrijf dat pakketten en vracht over de wereld van A naar B brengt, was sinds 2013 een partner van de Scuderia en werd de officiële logistieke en verzendpartner voor het Italiaanse team.

Mission Winnow ontbreekt ook

Ferrari heeft deze week de eigen website bijgewerkt en zowel UPS als Mission Winnow ontbraken. Mission Winnow is de marketingcampagne van tabaksbedrijf Philip Morris Int'l die vertelt hoe het bedrijf van plan is om te stoppen met het verkopen van sigaretten. Er is nog geen officieel persbericht naar buiten gebracht over de sponsorplannen van Philip Morris met Ferrari

Komen en gaan van sponsors

Ondanks dat UPS en waarschijnlijk ook Mission Winnow niet meer op de nieuwe bolides zichtbaar zijn, verwelkomde de Scuderia twee andere sponsors: de Spaanse bank Santander en ICT-bedrijf Velas Network, dat gespecialiseerd is in de blockchain- en NFT-sector en bekend staat om de creatie en integratie van geavanceerde digitale producten.