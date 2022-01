Verstappen eert legendarische Schumacher: "Wist alleen dat hij oom Michael was"

Afgelopen week was de legendarische Michael Schumacher jarig. Er is maar zeer weinig bekend over de huidige situatie van de Duitser, sinds zijn zware ski-ongeval komt er maar met mondjesmaat informatie naar buiten. Dat neemt echter niet weg dat de felicitaties voor Schumacher veelvuldig werden gedeeld.

Het respect voor de zevenvoudig wereldkampioen is nog steeds zeer groot. Wereldwijd werd hij dan ook geëerd toen hij afgelopen maandag jarig was. Uit elke uithoek van de Formule 1-wereld kwamen er felicitaties en gelukwensen. Ook huidig wereldkampioen Max Verstappen was vol met complimenten. Verstappen kent de familie Schumacher goed, zijn vader Jos was de voormalig teamgenoot van Schumacher en de gezinnen trokken veel samen op.

De Nederlandse Red Bull-coureur heeft dan ook warme herinneringen aan Schumacher. De twee families zouden zelfs regelmatig met elkaar op vakantie zijn gegaan. Verstappen wordt geciteerd door de Turkse tak van Motorsport.com: "Ik was toen drie of vier. Het enige wat ik wist was dat hij oom Michael was. Hij was heel erg aardig. Hij was zo'n aardige familieman. Ik zag hem nooit als een recordbrekende wereldkampioen, ik realiseerde mij dat niet!"