Wolff roept op tot verandering: "Gaat niet alleen om vervangen van de race director"

Ruim een maand na het mislopen van de wereldtitel is de teleurstelling nog steeds zeer groot bij Mercedes. De Duitse renstal zit dan ook nog steeds in de maag met de controversiële beslissingen van de wedstrijdleiding. Het verhaal is inmiddels bekend, de gelapte auto's mochten last minute toch de safety car inhalen. Hierdoor kwam Max Verstappen vlak achter Mercedes-man Hamilton te zitten. De rest is inmiddels geschiedenis.

Bij Mercedes zit de pijn nog steeds heel diep. Teambaas Toto Wolff ging immers niet naar het FIA-gala omdat hij geen zin had om race director Michael Masi weer te zien. Masi is over het algemeen de gebeten hond bij Mercedes. De beslissingen van de Australiër waren zeer controversieel en leverden hem wereldwijd een stortvloed aan kritiek op. Vooral het feit dat de beslissingen nogal inconsistent waren zette kwaad bloed bij Masi's criticasters.

Groter probleem

Toch denkt Mercedes-teambaas Wolff dat het probleem niet alleen bij Masi ligt. De Oostenrijker wil eigenlijk veel meer veranderingen zien. Tegenover de Spaanse tak van Motorsport.com is hij zeer duidelijk: "Het is een groter probleem. Mijn waarden komen niet overeen met de gemaakte beslissingen. Het gaat niet alleen om het vervangen van de race director, Het gehele beslissingen systeem moet gewoon op de schop."

Onnodig

Wolff ziet dat de beslissingen de laatste tijd nogal controversieel zijn. Volgens de Oostenrijker hebben de beslissingen de titelstrijd beslist. Hij is er fel over: "Het is één ding dat we hard racen en dat coureurs en teams andere meningen hebben, dat is iets heel normaals. Maar inconsistente beslissingen leiden onvermijdelijk tot controverse. Meestal is dat echt totaal onnodig."