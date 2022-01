Marko vindt Verstappen beste Red Bull-kampioen: "Max heeft geen warming-up nodig"

Max Verstappen werd afgelopen seizoen de tweede Red Bull-wereldkampioen in de geschiedenis van het team. Hij volgde Sebastian Vettel op. De Duitser won vier wereldtitels in zijn Red Bull-dienstverband en won daarnaast ook zeer veel wedstrijden voor de Oostenrijkse renstal. Toch wordt Verstappen nu al hoger ingeschat.

Verstappen zorgde voor een enorm feest bij zijn team toen hij in Abu Dhabi op bloedstollende wijze de wereldtitel wist te veroveren. Bij Red Bull Racing was men al zeer in zijn nopjes met Verstappen en de titel heeft het vertrouwen alleen maar vergroot. Hij kan op zeer veel complimenten van zijn bazen rekenen.

Vettel

Red Bull-adviseur Helmut Marko is zeer lovend over zijn Nederlandse superster. De Oostenrijker is zelfs van mening dat Verstappen beter is dan Vettel in zijn Red Bull-tijd. In gesprek met zijn landgenoten van ServusTV laat Marko weten dat Verstappen overduidelijk beter is: "Ja dat is hij zeker. Zonder enige twijfel is hij dat."

Warming-Up

Marko vindt Verstappen zelfs beter dan alle andere coureurs op de grid. Hij ziet dat de Nederlander op veel punten beter is dan de concurrentie. De Oostenrijker is duidelijk: "Waar je dat het beste aan kan zien? Max heeft geen warming-up nodig. Als het aan het regenen is doen anderen vijf of acht rondjes. Daarna komt Max naar buiten en zet hij in zijn eerste rondje de snelste tijd neer."