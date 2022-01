Sainz voelt zich thuis bij Ferrari: "Ik ben gelukkig hier"

Carlos Sainz reed in 2021 zijn eerste volledige seizoen voor Ferrari. De Spanjaard deed het boven verwachting door teamgenoot en groot talent Charles Leclerc achter zich te laten in de rangschikking. Sainz heeft een contract tot 2023, maar de Spanjaard hoopt op een langer verblijf in Maranello. Ferrari heeft al aangegeven binnenkort met hem om de tafel te gaan zitten.

“Aangezien ik nog een jaar met mijn contract heb, heb ik geen haast”, zegt Sainz tegenover het Spaanse AS. “Maar het is waar dat ik mezelf op dit moment op de middellange tot lange termijn nergens anders zie dan bij Ferrari. Ik ben gelukkig hier, ik geniet er enorm van en ik ga na elke race met een glimlach op mijn gezicht en een gevoel van trots om een Ferrari-coureur te zijn naar huis. En als je daar de goede resultaten bij optelt, dan denk ik niet dat ik ergens beter af ben dan bij Ferrari. Ik ben blij om hier te zijn."