Kritische Johansson: 'Verstappen brengt spelregels Senna en Schumacher naar hoger niveau'

Voormalig F1-coureur Stefan Johansson (65) is is niet te spreken over de rijstijl van wereldkampioen Max Verstappen en vindt dat veel coureurs beter een voorbeeld kunnen nemen aan Lewis Hamilton.

De Zweed, die 12 keer op het podium stond in de koningsklasse, begon eerst op zijn blog over de rijstijl van Hamilton in het slot van 2021. "De manier waarop Lewis de laatste vier races reed, heeft niet buiten de lijntjes gekleurd en heeft elke situatie gemaximaliseerd, plus de discipline en het geduld gehad om aanvaringen met Max te vermijden."

Hartverscheurend

De oud-coureur van onder andere Ferrari en McLaren is niet alleen onder de indruk van Hamilton op de baan, maar ook naast de baan en heeft veel respect hoe de zevenvoudig kampioen met zijn verlies van het wereldkampioenschap omging. "Eigenlijk is het hartverscheurend dat de titel hem in de allerlaatste ronde wordt afgenomen. De manier waarop hij ermee omging na afloop is nog indrukwekkender en ik denk dat het zijn echte karakter laat zien, zowel in als buiten de auto."

De Zweed vervolgt zijn betoog: "Ik las dit citaat vele jaren geleden: 'sport bouwt geen karakter op, ze onthullen het'. Ik denk dat de laatste vier races dit absoluut hebben benadrukt. Zoals ik in het verleden vaak heb gezegd, over winnen of verliezen, heb ik echt bewondering voor de manier waarop Lewis respectvol en hard racen heeft teruggebracht."

Inspiratie

Johansson denkt dat Hamilton inspiratie geeft aan jong talent die de autosportladder beklimmen. "Ik hoop dat meer van de nieuwe generatie coureurs die eraan komen, zullen proberen die rijstijl na te bootsen. Het is een stuk moeilijker om succesvol te zijn door het op de juiste manier te doen in plaats van oneerlijk te rijden. Blokkeren is makkelijk en iemand van de baan duwen is makkelijk, dat kan iedereen."

Dat de oud-coureur doelde op de rijstijl van Verstappen wordt verderop duidelijk in zijn blog. "Het probleem dat we nu op de baan hebben, is dat Max het Senna -en het Schumacher-spelboek naar een heel nieuw niveau heeft getild. Over het algemeen denk ik dat er een goede gedragscode is tussen de rijders. Het grootste deel van de van de nieuwe generatie coureurs racet erg netjes maar hard. Er zijn dit jaar een aantal geweldige gevechten geweest, maar ze rijden ​​niet vooraan en daarom blijft het grotendeels onopgemerkt. Niemand geeft om de jongens op de vijfde of zesde plaats."

Wedstrijdleiding

Als laatste heeft de Zweed ook geen goed woord over de wedstrijdleiding en de regels binnen de Formule 1. "Ik heb niet veel hoop op veranderingen van de stewards. Elk jaar worden beslissingen over normen en handhaving slechter, meer en meer met meer grijze gebieden."

"Als Max dit jaar in bepaalde gevallen weg kan komen met waar hij mee wegkomt, dan gaat het zoals Charles Leclerc zei: 'Ok, prima. Als we zo gaan racen, dan moeten we ook zo racen''', sloot Johansson af.