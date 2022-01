Video: Red Bull opent het jaar op minibikes in de fabriek

Red Bull Racing staat bekend om hun vaak uitbundige promotiefilmpjes. Zo vond men het ook een goed idee om Max Verstappen en Sergio Perez op minibikes door hun fabriek heen te sturen. De twee halen enkele halsbrekende capriolen uit op de ieniemienie motoren.

Red Bull laat in de video naadloos zien hoe de band is tussen de twee coureurs. Vooral de beschrijving van de video ademt vrolijkheid richting de fans. Het is in de video overigens niet duidelijk of Verstappen en Perez zelf de halsbrekende toeren uithalen of dat er stuntmannen op de fietsjes zitten.