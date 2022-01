Op het circuit van Magny-Cours tijdens het Grand Prix-weekend van Frankrijk in 1991 knokt Ayrton Senna om de poleposition. De Braziliaan moest alle zeilen bijzetten om de Williams-coureur van Riccardo Patrese te verslaan. Zijn snelle ronde eindigde met een spin over de finishlijn, maar was niet goed genoeg voor pole.

Patrese zou uiteindelijk de snelste blijven in de kwalificatie en zette Ferrari-coureur Alain Prost op ruim twee tienden. Senna zou de wedstrijd als derde aanvangen.

Hieronder de beelden van Senna's 'spinnende' kwalificatieronde:

Senna Sunday😎 Qualifying - France 1991. Great sound of the Honda V12🔊🔊🎵🎶🎵🎶 pic.twitter.com/Am9IyGgRy9 — Raceliefhebber (Wouter)🧡🏎🐈 (@raceliefhebber) January 2, 2022

De Grand Prix op zondag werd gewonnen door Nigel Mansell die vanaf startpositie begon. Prost werd tweede op vijf seconden, terwijl Senna een bijrol vervulde en op meer dan 30 seconden het laatste podiumplekje opeiste.