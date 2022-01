Olav Mol ontwikkelt app voor live-commentaar bij Grand Prix

Zoals bekend, gaat ViaPlay live Formule 1 uitzenden op de Nederlandse beeldbuis zonder het commentaar van Olav Mol. Liefhebbers van zijn stem hoeven niet te treuren. In 2022 komt de verslaggever met een app waarbij je toch zijn commentaar kan beluisteren tijdens de Grand Prix'.

De bedoeling is dat de app synchroniseert met de uitzending op televisie, waardoor er geen vertragingen ontstaan tussen beeld en geluid. "Zo zou je mij niet 3 seconden te vroeg of te laat horen roepen dat Alonso eraf schiet", aldus Mol in De Telegraaf.

De Nederlandse commentator hoeft niet bang te zijn dat ViaPlay, ingrijpt, want hij heeft de audiorechten van de Formule1 gekocht. Naast de app kun je ook op zijn eigen radiostation Grand Prix Radio zijn commentaar beluisteren.

De verslaggeving wordt gegeven vanuit Spanje, waar Mol woont, maar kan met behulp van een financiële injectie ook in Hilversum of op locatie gedaan worden. Hij zegt hierover: "Mocht zich een sponsor melden, dan ga ik graag weer op pad, naar de circuits. Naar binnen kan ik altijd, want ik heb een pas voor het leven omdat ik 500 Grand Prix heb verslagen."

Wanneer de app beschikbaar is, is nog niet bekend.