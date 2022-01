Stewart kijkt nog één keer terug op titelduel: "Dit was geen Hollywood"

Het aankomende Formule 1-seizoen kan zomaar zeer spannend worden. De nieuwe regels kunnen voor een grote verandering zorgen en men kijkt er reikhalzend naar uit. Maar toch lijkt het erop dat de titelstrijd van vorig jaar moeilijk kan worden overtroffen.

Sir Jackie Stewart loopt al redelijk wat jaartjes mee maar zo'n ontknoping had hij nog nooit gezien. Het titelduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton maakte veel tongen los. Het duel werd pas in de allerlaatste ronde beslist en is inmiddels in de geschiedenisboekjes verdwenen als één van de spannendste titelontknopingen ooit.

Hollywood

Stewart genoot ervan. In gesprek met Motorsport.com is hij er duidelijk over. De Schot was in zijn nopjes: "Dit was geen Hollywood. Het was puur en het publiek genoot van de authentieke actie. Nog nooit in de geschiedenis was de sport heeft er zo'n bizarre ontknoping plaatsgevonden."

Buitengewoon

Stewart was dan ook overdonderd toen hij het duel volgende. Hij is al zeer lang bij de sport betrokken maar dit zag hij nog nooit. "Nee nog nooit in mijn hele leven. Nog nooit in de geschiedenis van de Formule 1 was er zo'n ontknoping. Dit was buitengewoon speciaal. Het was een fantastisch jaar met twee teams die elkaar tot het gaatje pushten."