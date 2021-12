Bottas maakt zich niet druk over 2022-wagens: "Gevoel was niet heel erg anders"

Het is wel duidelijk dat de Formule 1 er in 2022 iets anders uit gaat zien. Er gaan aankomend seizoen immers nieuwe regels in en dat betekent dat de auto's er anders uit gaan zien. Enkele coureurs maken zich een beetje zorgen over de aankomende bolides, ze zullen opnieuw moeten wennen.

De heren coureurs hebben al veel meters gemaakt op de simulator. Valtteri Bottas heeft in de digitale omgeving zelfs al twee 2022-bolides mogen uitproberen. Hij heeft immers wat simwerk verricht voor zijn voormalige werkgever Mercedes en zijn aankomende team Alfa Romeo. Bottas maakt zich echter niet zo druk over de 2022-wagens.

Minder downforce

De Finse coureur weet ook dat de nieuwe auto's zich iets anders zullen gedragen. Alleen op het gebied van downforce merkte hij wat verschil. Bottas wordt geciteerd door Motorsport.com: "Op dat gebied voelde het een beetje alsof de auto's wat minder downforce hadden."

Geen zorgen

Maar verder maakt Bottas zich geen zorgen. Hij ziet weinig verschil: "Over het algemeen was het gevoel niet heel erg anders in allebei de simulatoren. We kunnen het volgen van andere auto's niet nabootsen maar het was niet heel erg anders. Misschien een beetje minder downforce maar dat zal wel veranderen."