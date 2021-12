Vandoorne verwacht dat Hamilton doorgaat: "Hij gebruikt alles als motivatiebron"

Het verspillen van de wereldtitel viel zwaar bij Lewis Hamilton. De Brit verloor de titelstrijd van Max Verstappen in de allerlaatste ronde van de laatste race van het jaar. Hamilton was in zak en as, hij reageerde sindsdien niet meer in het openbaar op zijn nederlaag.

Al snel kwamen de geruchten, sommigen vragen zich namelijk af of Hamilton wel doorgaat met racen. Het lijkt er inmiddels op dat hij gewoon doorgaat met zijn jacht op zijn achtste titel. Veel kenners en analisten denken dat hij zeker niet gaat stoppen met racen.

Motivatiebron

Ook Mercedes-reserve Stoffel Vandoorne deelt deze mening. In gesprek met zijn landgenoten van RTBF verwacht hij nog veel van Hamilton: "Hij is nog steeds heel erg hongerig en zal zichzelf tot het uiterste pushen. Ik weet zeker dat hij alle gebeurtenissen gebruikt als een motivatiebron op sterker terug te gaan komen."

Slecht gevoel

Vandoorne kan ook wel begrijpen dat Hamilton zwijgt op de sociale media. Hij vindt het logisch: "Lewis heeft niets op social media geplaats na de race. Ik denk dat hij zich heel erg slecht voelt over de manier waarop hij de titel verloor. Hij verloor in de allerlaatste ronde terwijl hij alles onder controle had en geen fout had gemaakt tijdens de gehele race."