Video: De wonderlijke TikTok-avonturen van Valtteri Bottas

Valtteri Bottas had zich waarschijnlijk wel een ander afscheidsseizoen bij Mercedes voorgesteld. De Fin won slechts één race en kwam nooit in de buurt van zijn zeer snelle teamgenoot Lewis Hamilton. Toch wist hij de fans met enige regelmaat te vermaken met allerlei fratsen.

And the Award for best TikToker of the Year goes to... 🏆😉 pic.twitter.com/PITf9kBHYU