Williams zeer tevreden met 2021 máár tempert de verwachtingen: "Reken niet op wonderen"

Het legendarische team van Williams was de afgelopen seizoenen veroordeeld tot het achterveld. Maar in 2021 volgde er een kleine ommekeer. Met enige regelmaat konden coureurs Russell en Latifi aansluiting vinden bij het middenveld. Soms ging het zelfs zo goed dat ze punten scoorden. Het zorgde ervoor dat Williams als achtste eindigde bij de constructeurs.

De hernieuwde glorie zorgde voor veel lachende gezichten bij het Britse team. Men had immers wel gehoopt op mooie dingen maar niemand had verwacht dat het zó voortreffelijk zou gaan. De conclusies van het team zijn dan ook louter positief.

Gehoopt

Teambaas Jost Capito deelt de tevredenheid. Hij vertelt Motorsport.com dat dit als een donderslag bij heldere hemel kwam: "De ontwikkeling was zoals ik had gehoopt en verwacht. Als je kijkt naar de punten en de klassering, dan hebben we de verwachtingen echt overtroffen. Al helemaal als je kijkt naar de beperkte ontwikkeling van die er mogelijk was."

Wonderen

Toch wil Capito niet dat men de polonaise gaat lopen. Hij ziet dat het gewenste resultaat nog ver aan de horizon staat: "Ik ben tevreden met waar het team nu staat en met de structuur en de processen. We zijn er echter bij lange, lange na niet. We zijn ons bewust van het feit dat het veel tijd kost om het team weer aan de top te krijgen. Je moet niet gaan rekenen op wonderen."