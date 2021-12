Ricciardo trots op landgenoot Piastri: "Hij won niet alleen, hij domineerde"

De jonge Australiër Oscar Piastri domineerde afgelopen seizoen in de Formule 2. Het Alpine-talent won de titel en liet een zeer verpletterende indruk achter op veel kenners en ook andere coureurs. De Australische jongeling maakte vooral indruk op zijn razendsnelle mede Australiërs.

McLaren-Australiër Daniel Ricciardo genoot van de kunsten van zijn veel jongere landgenoot. In gesprek met Motorsport.com prijst hij Piastri de hemel in: "Hij won dat kampioenschap niet alleen, hij domineerde het ook. Ik denk dat niemand dat had zien aankomen. Vechten voor de titel is knap maar het is nog knapper om de titel op deze comfortabele wijze te winnen."

Dominantie

De meervoudig Grand Prix-winnaar heeft altijd veel vertrouwen gehad in Piastri. Hij denkt dat de wereld hem nu ook heeft ontdekt: "Ik denk dat men hier wel wist dat hij talent had. Ik wist het in ieder geval wel zeker. De manier waarop hij domineerde zag niemand echter aankomen."

Doohan

In Abu Dhabi zag de geïnteresseerde Ricciardo nog een jong talent uit Australië excelleren. Hij is een trots man: "De eerste startrij was daar met Piastri en Doohan volledig Australisch. De toekomst ziet er echt heel erg goed uit voor opkomende Aussies. Ik ben echt heel erg blij om dat te mogen zien."