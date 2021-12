Berger voorspelt meer titels voor Verstappen: "Hij heeft Lewis Hamilton verslagen"

Max Verstappen werd dit jaar voor het eerst wereldkampioen in de Formule1. De Nederlandse Red Bull-coureur versloeg zijn grote concurrent, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Het duel was het hele seizoen zeer fel en men verwacht dat dit zeker niet het laatste titelduel was tussen de twee kemphanen.

Verstappen is nog maar 24 lentes jong en kan dus nog wel wat jaartjes mee in de koningsklasse van de autosport. Veel kenners verwachten dan ook dat dit zeker niet de laatste wereldtitel was van de Nederlander. Hij heeft al bakken met ervaring en dit kan zich zomaar in de toekomst gaan vertalen naar veel meer successen.

Exceptionele coureur

Voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger verwacht dan ook zeer veel van Verstappen. De Oostenrijker sprak zich uit bij zijn landgenoten van ServusTV: "Op het einde had hij wat geluk maar Max gaat nog veel vaker kampioen worden. Als je puur naar talent kijkt, dan is hij werkelijk een exceptionele coureur."

IJzersterke concurrentie

Berger vindt ook dat de eerste titel van Verstappen een zeer knappe is. De Oostenrijker zag namelijk ijzersterke concurrentie: "Laten we niet vergeten dat hij het voor elkaar heeft gekregen om Lewis Hamilton te verslaan. Dat is een coureur die één stapje verwijderd is van het breken van de records van Michael Schumacher."