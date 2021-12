Mercedes heeft vandaag de nieuwe motor voor het 2022-seizoen gestart. Het team had de beste bolide gebouwd in 2021, maar Max Verstappen werd kampioen met een Red Bull. Daar wil Mercedes dit jaar verandering in brengen, daarom hebben ze haast achter het 2022-project gezet.

De Duitse renstal is het eerste team dat de motor klaarheeft. Snel zullen er meer volgen. Hieronder de Fire-up van Mercedes.