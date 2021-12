Verplichte vaccinatie in de paddock? "Iets wat we overwegen"

De wereld wordt al bijna twee jaar geteisterd door de coronapandemie. Het virus is overal en ook het Formule 1-circus ontkomt niet aan COVID-besmettingen. Er zijn de afgelopen twee seizoenen al veel maatregelen genomen om het virus buiten de paddock te houden, toch testte een enkeling soms nog positief.

Het lijkt erop dat de sport ook in 2022 nog te maken zal hebben met het coronavirus. Het lijkt er dan ook op dat er nog steeds enkele maatregelen van kracht zullen zijn. De sport doet er alles aan om besmettingen buiten de deur te houden en vaccinaties zijn daar belangrijk bij.

Einde van de pandemie

Bruno Famin is bij de verantwoordelijke man bij de FIA en hij gaat dan ook over belangrijke vraagstukken op dit gebied. Sommige landen zijn immers bezig met het verplichten van vaccinaties maar Famin wil daar niet te hard op vooruit lopen. In gesprek met Autosport wil hij geen voorspellingen doen: "Het is te vroeg om te zeggen wat er volgend jaar gaat gebeuren. Het is een beetje te vroeg omdat we drie weken geleden nog dachten dat de pandemie bijna voorbij was en dat we in 2022 weer terug zouden gaan naar het normale leven."

Verplichte vaccinatie?

De omikron variant heeft de wereld immers in zijn greep en in sommige landen worden de vaccinaties verplicht. Famin laat weten dat er over nagedacht wordt: "We weten dat er op sommige plekken, in landen en bij evenementen wordt gewerkt aan verplichte vaccinatie. Het is iets wat we overwegen maar nog niets is besloten."