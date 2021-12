Chandhok zag Bottas door het ijs zakken: "Reed veel verder achter Hamilton dan normaal"

Valtteri Bottas had het afgelopen seizoen de steun en toeverlaat moeten zijn van zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. De Fin kon echter in bijna geen enkele race in de buurt komen van zijn voor de titel strijdende teamgenoot. Met enig geluk wist hij nog wel derde te worden in de WK-stand.

Toch liet Bottas geen sterke indruk achter. Met enige regelmaat was hij veel langzamer dan zijn teamgenoot en kon hij zich amper mengen in de gevechten voor de overwinning. Alleen in Turkije liep alles op rolletjes en wist de Finse coureur te winnen.

Hamilton

De aanstaand Alfa Romeo-coureur heeft ook niet echt een sterke indruk achter gelaten op oud-coureur en Sky Sports analist Karun Chandhok. De Indiër in Britse dienst bespreekt zijn opvatting met zijn werkgever: "Valtteri finishte op de derde plaats in het kampioenschap. Maar het leek er dit seizoen op dat hij veel verder achter Hamilton reed dan normaal."

Strategie

Chandhok heeft de Fin dan ook wat minder hoog zitten als voorheen. In zijn terugblik scoort Bottas dan ook wat minder: "De reden waarom hij Sergio Perez verslaat in mijn top tien is dat hij vaker in de top drie kwalificeerde en hij was vaak een last voor de strategie van Red Bull Racing."