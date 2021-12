Chandhok vergelijkt Verstappen met legende: "Racestyle doet mij denken aan Schumacher"

Max Verstappen vocht afgelopen seizoen een briljant en spannend titelduel uit met zijn grote concurrent Lewis Hamilton. In de allerlaatste ronde van de laatste Grand Prix in Abu Dhabi sloeg de Nederlander zijn slag en kroonde hij zich tot wereldkampioen. De Red Bull-coureur kreeg de handen op elkaar.

Verstappen reed een zeer sterk seizoen en hield het hoofd aardig koel in zijn spannende strijd met Lewis Hamilton. De titel was volgens velen dan ook zeer verdiend en de complimenten aan het adres van Verstappen stromen binnen. Ook in Hamiltons moederland is men complimenteus.

24-jarige

Oud-coureur en Sky Sports-analist Karun Chandhok is vol lof over de Nederlander. De Indiër in Britse dienst bespreekt Verstappens bizar sterke seizoen ,met bijna alleen maar finishes op de eerste of tweede plek, bij zijn werkgever: "Het is een opmerkelijk record van enorm constante prestaties. Al helemaal als je beseft dat dit een 24-jarige is die omgaat met de druk van zijn eerste kampioensduel."

Marquez & Schumacher

Chandhok ziet dan ook vergelijkingen met andere racehelden die al op jonge leeftijd bijzondere prestaties leverden. Hij spreekt zich uit: "Zijn fenomenale kracht om op jonge leeftijd zo om te gaan met druk doet mij denken aan Marc Marquez. Hij heeft een compromisloze racestyle die mij doet denken aan Michael Schumacher."