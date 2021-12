Binotto hoopt op verbetering in 2022: "Willen zoveel mogelijk winnen"

Het legendarische team van Ferrari kende in 2021 weer een rampzalig seizoen. De ploeg kon niet meevechten voor de winst en was zelfs veroordeeld tot het middenveld-duel. Uiteindelijk kreeg men het toch nog voor elkaar om derde te worden bij de constructeurs maar daar was niemand echt tevreden mee.

Voor aankomend seizoen zijn de verwachtingen zeer hoog. In 2022 gelden er immers andere regels en is de kans groot dat de verhoudingen enorm gaan veranderen. Ferrari is al geruime tijd bezig met de ontwikkelingen voor de 2022-wagen en men neemt dan ook geen genoegen met weer een tegenvallend seizoen.

Pijn

Teambaas Mattia Binotto is heel erg duidelijk als hij vooruitblikt op het aankomende jaar. Tegenover Corriere Della Sera is hij duidelijk: "Het is onacceptabel als we de prestaties van dit seizoen herhalen. In Abu Dhabi deed het pijn om andere teams te zien feesten. We willen weer voor poles en overwinningen vechten."

Wereldtitel

De ambities zijn dus torenhoog bij de scharlakenrode renstal. Toch wil Binotto niet te hard van stapel lopen: "We willen in 2022 gewoon zoveel mogelijk gaan winnen. Maar het wereldkampioenschap is voor ons geen direct groot doel voor 2022."