Veel steun voor Latifi na open brief over haatreacties

Nicholas Latifi speelde ongewild een hoofdrol in de beslissing van het titelduel bij de seizoensfinale in Abu Dhabi. De Canadese Williams-coureur crashte in de slotfase van de Grand Prix waardoor er een safety car naar buiten kwam. Max Verstappen kon hiervan profiteren en haalde daardoor in de allerlaatste ronde rivaal Lewis Hamilton in.

Latifi bleef lange tijd stil maar kwam gisteren met een uitgebreide open brief op zijn social media. Hij kreeg na de race namelijk een stortvloed aan reacties over zich heen. De Canadees kreeg veel doodsbedreigingen en andere vormen van haat in zijn digitale brievenbus. Hij spreekt zich krachtig uit tegen de haat.

Stay strong @NicholasLatifi. We stand with you in the fight against online hate and abuse. 💪 https://t.co/inf9Gw7SMJ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 21, 2021

De Williams-coureur krijgt steun vanuit alle hoeken van de Formule 1-familie. Onder andere de teams van Ferrari, Alpine, Red Bull en McLaren steunen de Canadees op Twitter. Ook Hamiltons team Mercedes steunt Latifi. Op Twitter spreken ze hun steun uit in de strijd tegen haat.