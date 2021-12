Latifi reageert op stortvloed aan haat: "Hoef alleen mijn excuses aan mijn team te maken"

Max Verstappen pakte twee weken terug zijn wereldtitel op spectaculaire wijze. De Nederlander profiteerde van een late safety car die werd veroorzaakt door een crash van de Canadese Williams-coureur Nicholas Latifi. Veel Hamilton fans waren furieus en de Canadees kreeg het dan ook zwaar te verduren op het wereldwijde web.

Latifi zweeg zelf eventjes op de sociale kanalen. Nu blijkt dat het een bewuste actie was van de Williams-man. De reacties die hij ontving waren niet mals en hij is er dan ook niet bepaald blij mee. Hij deelt een open brief op de socials waar hij de situatie bespreekt.

Excuses

Hij is heel er duidelijk over mogelijke excuses: "Ik ben weggebleven van social media om alles even te laten indalen. Mijn crash in Abu Dhabi is veelbesproken. Ik heb veel steunbetuigingen gehad maar ook heel erg veel haatberichten. Ik hoef mijn excuses maar aan één partij aan te bieden en dat is mijn team."

Latifi werd na zijn crash bedolven met reacties, veel waren steun maar ook veel comments zaten barstens vol haat en nijd. Hij heeft dan ook lang nagedacht over hoe hij hierop moet reageren. Alhoewel hij het oppakt als een sportman is hij duidelijk en fel: "Iedereen heeft zijn mening klaar en dat is prima. Het hebben van een dikke huid hoort bij het leven van een atleet. Vooral als je je in een positie bevindt waar je constant kritisch wordt bekeken. Maar veel van de reacties die ik kreeg gingen gewoon te ver."