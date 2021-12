Priestley ziet Hamilton nergens heen gaan: "Dit was niet zijn laatste race"

Lewis Hamilton verloor in Abu Dhabi de titelstrijd van Max Verstappen. Het was een enorme teleurstelling voor de zevenvoudige wereldkampioen en zijn team Mercedes. Na zijn gevoelige nederlaag verscheen Hamilton niet meer voor de internationale media en blijft hij ook ongebruikelijk stil op de sociale media.

Het was voer voor geruchten, heeft Hamilton er nog wel zin in? Teambaas Toto Wolff deed gezellig mee en sprak de hoop uit dat Hamilton in 2022 nog op de grid staat. Het zijn bijzondere woorden en men vreest nu voor een vervroegd pensioen van de zevenvoudig wereldkampioen.

Racer

Voormalig McLaren-monteur en analist Marc 'Elvis' Priestley verwacht dat zijn landgenoot in 2022 gewoon op de grid zal staan. In een video op zijn YouTube-kanaal spreekt hij zich uit: "Ik zie Lewis helemaal nergens heen gaan. Ik weet zeker dat hij teleurgesteld is in de sport en de mensen die de touwtjes in handen hebben. Maar hij is een racer, hij is waarschijnlijk ,net als iedereen, enorm gefascineerd door de 2022 auto's. Dit was niet zijn laatste optreden."

Ander verhaal

Priestley denkt echter dat het een ander verhaal zou zijn geweest bij een wereldtitel voor Hamilton. Hij deelt zijn gedachtes: "Ik heb het vermoeden dat als hij had gewonnen, hij misschien was vertrokken. Misschien dacht hij aan een pensioen, ik weet het niet. Maar nu zijn er dingen veranderd omdat hij moet terugvechten."