Wolff vergelijkt verloren titelstrijd met arbitrale voetbalblunders: "Gelijke hoogte met hand van God"

De wereldtitel van Max Verstappen zorgde voor een groot feest bij Red Bull Racing en de Nederlandse fans. Maar bij concurrent Mercedes waren ze ietsje minder blij en was er vooral heel erg veel woede over de manier waarop de wereldtitel tot stand kwam. De woede was echter niet gericht op Verstappen.

Men was vooral boos op de wedstrijdleiding en dan vooral wedstrijdleider Michael Masi. In de absolute slotfase van de seizoensfinale in Abu Dhabi liet Masi enkele gelapte coureurs de safety car inhalen. Direct hierna kwam het bericht dat de safety car naar binnen kwam. Hierdoor kon Verstappen in de laatste ronde Mercedes-titelkandidaat Lewis Hamilton inhalen.

Maradona

Enkele weken na de beslissende race zitten de emoties nog steeds hoog bij Mercedes-teambaas Toto Wolff. Hij ziet de beslissing als een enorme arbitrale dwaling. In gesprek met het Duitse Bild trekt hij dan ook graag de vergelijking met historische voetbalwedstrijden: "Het staat zeker weten op gelijke hoogte met de 'hand van God' van Diego Maradona en de die goal op Wembley in 1966."

Inconsequente beslissing

De schuld van de nederlaag ligt volgens Wolff dan ook zeker niet bij wereldkampioen Max Verstappen. De woede van de Oostenrijker is nog steeds gericht op Masi en consorten. Wolff is dan ook nogal duidelijk: "Een inconsequente beslissing van de wedstrijdleiding heeft de titel weggenomen bij Lewis."