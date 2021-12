Nog een nederlaag voor Hamilton: Extreme E-team verslagen door voormalig rivaal Rosberg

Het zit Lewis Hamilton niet mee de laatste dagen: eerst werd de Brit verslagen door Max Verstappen in de strijd om de wereldtitel en nu is ook zijn Extreme E-team verslagen in een titelstrijd. In de elektrische offroad-klasse was het team van zijn voormalige aartsrivaal Nico Rosberg hem namelijk te snel af.

In de modder van het Engelse Dorset werd de zogenaamde Jurassic X Prix verreden. De teams van Hamilton en Rosberg maakten kans op de wereldtitel en vochten een verhit duel uit in de Britse blubber. De strijd was zelfs zo spannend dat beide teams op evenveel punten eindigeden, Rosbergs team trok aan het langste eind omdat ze meer races hebben gewonnen.

Mannen en vrouwen

Het duel werd uitgevochten door zeker niet de minste coureurs. De wagen van Hamiltons team werd bemand door Sebastien Loeb en Cristina Gutierrez terwijl Molly Taylor en Johan Kristoffersson. Het is in de Extreme E verplicht dat de auto wordt bestuurd door een team dat bestaat uit een man en een vrouw.

Het was het eerste jaar van het kampioenschap. De nieuwe klasse ,die zich inzet voor een beter milieu, trok misschien niet bijster veel media-aandacht maar wel de interesse van veel grote raceteams. Aankomend seizoen zal namelijk ook het team van McLaren gaan racen in het kampioenschap. Naast Rosberg en Hamilton rijdt ook het legendarische team van Andretti mee.