Hamilton kan boete of gridstraf tegemoet zien na missen FIA-gala

Lewis Hamilton kan misschien grote gevolgen tegemoet zien na zijn afwezigheid bij het FIA gala. In het ergste geval dreigt zelfs een tien plaatsen gridstraf bij de openingsrace van 2022 in Bahrein. Maar een boete lijkt na alle commotie in Abu Dhabi voor de hand liggend.

Het FIA-reglement zegt het volgende over het niet naleven van de regels: "Elke coureur die drie berispingen krijgt in hetzelfde kampioenschap, krijgt bij het opleggen van de derde een gridstraf. Het wordt alleen opgelegd als ten minste twee van de berispingen zijn opgelegd voor een rijdersovertreding."

De nieuwe FIA-president Mohammed Ben Sulayem voegde toe over de mogelijkheid van een straf voor het niet bijwonen van het FIA-gala: "Vergeving is er altijd, maar regels zijn regels. We kijken naar de regels. En ik zeg altijd: regels worden niet gemaakt. Een mens heeft ze gemaakt... en ze kunnen door mensen worden verbeterd en veranderd, dus de regels zijn er om verbeterd te worden."