Verstappen senior waardeert vader Hamilton: ''Hij feliciteerde ons, dat was fijn''

Na afloop van de Abu Dhabi Grand Prix zaten Max Verstappen en vader Jos Verstappen gezamenlijk back stage na het behalen van de wereldtitel. De vader van Lewis Hamilton, Athony Hamilton, kwam naar beide Verstappens toe om ze feliciteren met het kampioenschap. Dat kon Verstappen senior erg waarderen.

"Toen ik bij Max zat voordat hij naar het podium ging, was Anthony daar. Hij feliciteerde ons, dus dat was heel fijn.''



Het is niet de eerste keer dat beide vaders contact met elkaar hadden. Gedurende het seizoen stuurde ze elkaar enkele keren tekstberichtjes via de telefoon.

"Tijdens het seizoen had ik ook wat gesprekken met hem via WhatsApp. Hij is echt heel aardig. Ze hebben al zeven titels gewonnen, dus voor hen is het een beetje anders dan toen voor ons, maar hij is altijd respectvol."