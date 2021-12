Reclames over #WestandwithLewis bij FIA-gala waar Verstappen wereldtitel ontving

De wereldtitel is voor Red Bull Racing-coureur Max Verstappen, maar daar konden sommige Lewis Hamilton-fans zich niet bij neerleggen. De fans besloten actie te voeren.

Zo was onder meer in Parijs, waar de FIA-gala was, een busje met foto's van Hamilton en daarop WE STAND WITH LEWIS. In Londen ook, maar daar waren ook de letters #MASIOUT te lezen.

Mercedes heeft laten weten dat ze hier niets mee te maken hebben.