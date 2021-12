Rivalen begraven strijdbijl: Red Bull feliciteert en bedankt Mercedes

De spanning tussen Red Bull Racing en Mercedes hing afgelopen weekend nog overduidelijk in de lucht. Mercedes had op de zondag na de laatste race in Abu Dhabi immers de intentie uitgesproken om in beroep te gaan tegen de beslissing van de stewards. Op donderdag gingen ze hier echter niet mee door en leek de spanning uit de lucht.

Waar men tijdens het seizoen met modder naar elkaar gooide is het nu zeer gemoedelijk. De twee renstallen complimenteren elkaar en prijzen elkaars coureurs de hemel in. Bij Mercedes zijn ze niet zo zeer boos op kersvers wereldkampioen Max Verstappen maar eerder op de wedstrijdleiding.

Congratulations on a truly historic achievement, an eighth Constructors' Championship 👏 What a season of fierce racing and we look forward to more next year 👊 — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) December 17, 2021

Op social media hebben de teams ook het stilzwijgen doorbroken. Mercedes bleef stil sinds hun intentie om in beroep te gaan. Gisteren kwamen ze weer online met het bericht dat ze hun protest niet door zetten. Vandaag bedanken ze al hun medewerkers voor hun achtste wereldtitel op rij. Red Bull reageert erop met felicitaties. Zo gaan de teams in vrede de winterstop in.