Eccelstone haalt hard uit naar Wolff: "Geen titel maar een Oscar heeft hij wel verdiend"

De woede was groot bij Mercedes toen ze afgelopen weekend in de allerlaatste ronde de wereldtitel verspeelden aan Max Verstappen. Vooral teambaas Toto Wolff maakte veel misbaar en liet zijn mening blijken in woord en gebaar. De Oostenrijker wat de laatste paar races al vaker nogal uitgesproken richting de wedstrijdleiding.

In Abu Dhabi maakte Wolff het wel heel erg bont. Direct na de inhaalactie van Verstappen meldde hij zich witheet op de boordradio. Hij schreeuwde richting wedstrijdleider Michael Masi dat de voorgaande safety car-fase niet eerlijk was verlopen. Even later richtte Wolff zich weer tot Masi maar dit keer kreeg hij de deksel op de neus, Masi vertelde de teambaas namelijk dat ze aan het autoracen zijn.

Oscar

De fratsen van Wolff zorgde voor hoongelach. Ook voormalige Formule 1-kopstuk Bernie Ecclestone wist niet wat hij zag. Bij het Duitse RTL is de oude Ecclestone zeer scherp: "Andere medewerkers waren vast ook boos maar hij was de enige die het liet zien. Mercedes heeft de titel niet gepakt maar hij moet tenminste wel een Oscar krijgen. Als het om acteren gaat heeft hij het echt fantastisch gedaan."

Trots

Tussen de bedrijven door schreef Mercedes ook nog eens geschiedenis in Abu Dhabi. De renstal werd voor de achtste keer op rij de constructeurskampioen. Een prestaties waar ze best trots op mogen zijn. Echter werd er amper een feestje gevierd.

Winnaar

Volgens Ecclestone moet Wolff zich ook niet zo gedragen. Hij is duidelijk: "Toto is geen loser, hij is een winnaar. Ik ben teleurgesteld dat hij zo reageert. Winnen en successen zijn goed en belangrijk voor Mercedes, dus als ze niet winnen gebeurd het tegenovergestelde. Ik weet niet wat voor schade dit kan aanrichten maar het zag er zeker weten niet zo goed uit."