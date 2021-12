Hamilton overtuigde Mercedes van stopzetten beroep tegen wereldtitel Verstappen

Lewis Hamilton heeft naar verluidt een belangrijke rol gespeeld om ervoor te zorgen dat Mercedes niet in beroep te ging tegen het resultaat van de Grand Prix van Abu Dhabi. In de nasleep van de bijzondere laatste ronde tijdens de race in het Midden-Oosten diende Mercedes een intentieverklaring in om in beroep te gaan tegen de beslissing van de stewards - die aanvankelijk beide protesten van Mercedes na de race afwees - wat leidde tot een periode van 96 uur voor de Silver Arrows om officieel de gronden voor beroep in te dienen.

Vanaf dat moment is het bijna radiostilte geweest vanuit het Mercedes-kamp, enigszins verbroken door Hamilton die woensdag voor het eerst in het openbaar verscheen sinds de seizoensfinale toen hij zijn ridderorde ontving van de Prins van Wales in Windsor Castle.

Geen rechtbanken

Maar de stilte van Mercedes werd donderdag doorbroken toen de deadline om volledig in beroep te gaan naderbij kwam en, volgens de Daily Mail, heeft Hamilton Mercedes ervan overtuigd dat hij niet zijn achtste kampioenschap wilde winnen via rechtbanken en rechtszaken. Dit gerucht kwam uren nadat de FIA ​​een lange verklaring had uitgebracht waarin ze beloofde een volledig onderzoek te doen naar de gebeurtenissen van de Grand Prix van Abu Dhabi, misschien een last-minute poging van het bestuursorgaan om Mercedes ervan te overtuigen niet de legale weg in te slaan.

Hierdoor is Max Verstappen officieel wereldkampioen, zeker nadat hij afgelopen donderdagavond op het FIA-gala zijn trofee in ontvangst nam in Parijs. De kampioenschapsbeker is nu officieel van de Red Bull Racing-coureur.