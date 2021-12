Vakantie begint in mineur voor Charles Leclerc: positieve coronatest

Het Formule 1-seizoen is precies op het juiste moment geëindigd voor Charles Leclerc. De Ferrari-coureur heeft namelijk positief getest op het coronavirus en zit in zelfisolatie in zijn huis in Monaco. Het is de tweede keer in dit kalenderjaar dat Leclerc positief test op het virus, in januari was het ook al raak.

Leclerc kwam afgelopen week nog in actie bij de post season-test op het Yas Marina Circuit. Zijn team Ferrari meldt dat de Monegask positief testte toen hij een test liet afnemen bij terugkeer naar huis. Leclerc maakt het goed en heeft volgens zijn team slechts milde symptomen.

De Monegask is de tweede coureur in een week tijd die positief test op COVID. Haas-coureur Nikita Mazepin moest de seizoensfinale in Abu Dhabi missen omdat hij vlak voor de race positief testte. Hij was de tweede coureur die dit seizoen tegen een besmetting aanliep. In Zandvoort testte Kimi Räikkönen positief waardoor hij uiteindelijk twee races moest missen. Vorig seizoen testten ook Sergio Perez, Lance Stroll en Lewis Hamilton positief.