Verstappen heeft groots respect voor titelrivaal Hamilton: "Fantastische coureur"

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten dit jaar een verbeten titelduel uit. Met enige regelmaat gingen ze elke grens over in hun titelstrijd. Regelmatig duwden de twee elkaar van de baan en konden ze elkaars bloed wel drinken. Dat neemt echter niet weg dat er een enorm wederzijds respect is.

Verstappen won afgelopen weekend de wereldtitel en Hamilton was er als de kippen bij om hem te feliciteren. Het was een mooi gebaar na een enorm zwaar seizoen waarin de twee elkaar om de haverklap bestreden op het scherpst van de snede.

Waardering

Kersvers wereldkampioen Verstappen kijkt in gesprek met de BBC terug op zijn titanenduel. Hij bespreekt zijn duel: "Je kijkt elkaar in de ogen. Je zegt niet veel maar je waardeert het gevecht wel. Soms haatten wel elkaar maar dat is oké. Dat is de competitieve spirit van ons allebei. Hij is echt een fantastische coureur."

Respect

Vlak na de bizarre seizoensontknoping in Abu Dhabi feliciteerde Hamilton zijn rivaal. Verstappen waardeert het mooie gebaar: "Het was fijn dat hij direct na de race naar mij toe kwam. We hebben onze momentjes wel gehad tijdens dit seizoen. Maar we respecteren elkaar."